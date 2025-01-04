«Военную часть» расследования крушения самолета AZAL засекретили в Грозном - СМИ

Российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ со ссылкой на источника пишет, что «военную часть» расследования крушения самолета AZAL засекретили в Грозном.

По данным собеседника канала, несмотря на визит в Чечню Александра Бастрыкина и опытных следователей из центрального аппарата Следственного комитета России (СКР), по факту все следственные действия с военнослужащими ведут следователи местного 505 Военного следственного отдела.

«Расчет боевой машины «Панцирь», выпустивший ракеты по воздушному судну, допрашивал руководитель отдела. Что касается откомандированных следователей, то часть из них отправилась в Актау, где им дали допуск для работы на месте крушения, а часть работает в Грозном. Как мы уже писали, ими были допрошены диспетчер и руководитель полетов — пока у следствия к ним вопросов нет», - пишет ВЧК-ОГПУ.

По его утверждению, также ведется анализ других обстоятельств, которые могли повлиять на ЧП: «Например, до того, как технологии GPS получили широкое распространение, посадку воздушных судов осуществляли при помощи КГС (курсо-глиссадная система). Данный метод по-прежнему распространен и используется во всем мире, однако по какой-то причине в ходе масштабной реконструкции (конец работ был сдвинут с 2025 на 2026 год) эта система была демонтирована на аэродроме в Грозном».