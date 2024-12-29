Власти Южной Кореи подтвердили смерть 179 человек в авиакатастрофе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Власти Республики Корея подтвердили гибель всех находившихся на борту самолета авиакомпании Jeju Air, за исключением двух выживших.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

13:50

Число жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 174.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

12:35

Число жертв авиакатастрофы в аэропорту Муан в Южной Корее выросло до 151.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

10:30

Южнокорейские власти подтвердили гибель 120 человек в авиакатастрофе в аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

09:40

Южнокорейские власти подтвердили гибель 96 человек в авиакатастрофе в аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо в Южной Корее.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

08:35

Число подтвержденных жертв катастрофы самолета Boeing 737-800 в аэропорту Муан в Южной Корее увеличилось до 85.

Об этом сообщило агентство Yonhap.

На борту лайнера, следовавшего из Бангкока, находились 175 пассажиров (173 гражданина Республики Корея и 2 подданных Таиланда), а также 6 членов экипажа. Самолет принадлежал компании Jeju Air. Аэропорт расположен в уезде Муан провинции Чолла-Намдо.

Власти Республики Корея полагают, что большинство людей, находившихся на борту, погибло, за исключением двух спасенных.

Источник: ТАСС

08:15

Число погибших при крушении Boeing 737 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, летевшего из Бангкока в аэропорт Муан в Южной Корее, возросло до 62.

Об этом пишет агентство «Рёнхап».

На борту находился 181 человек: 175 пассажиров и шесть членов экипажа. После катастрофы удалось спасти трех человек.

По предварительной информации, к крушению самолета привел отказ шасси из-за столкновения с птицей.

Борт врезался во внешнюю стену взлетно-посадочной полосы в аэропорту Муан в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула, разрушился пополам и загорелся.

Незадолго до этого агентство «Рёнхап» писало, что экипаж предпринял попытку сесть на полосу, но был вынужден пойти на дополнительный круг. Тогда летчики приняли решение совершить посадку на фюзеляж — без шасси, но не смогли сбросить скорость до конца взлетно-посадочной полосы.

Власти Южной Кореи проводят расследование на месте происшествия, чтобы определить точную причину крушения.

Источник: Gazeta.ru