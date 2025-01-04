Отчет о падении борта AZAL утвердят не позже чем через три года

Окончательный отчет о расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) в Казахстане, которое произошло в конце декабря 2024 года, утвердят не позже чем через три года.

Об этом ТАСС сообщили в министерстве транспорта республики.

«Расследование авиационного происшествия, произошедшего 25 декабря 2024 года с воздушным судном Embraer E190AR, регистрационный номер 4K-АZ65, находящимся в эксплуатации авиакомпании Azerbaijan Airlines, проводится в соответствии с приказом министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 июля 2017 года №505. <...> В соответствии с пунктом 32 приказа продолжительность расследования авиационного происшествия с человеческими жертвами с момента создания комиссии до даты утверждения окончательного отчета по результатам расследования авиационного происшествия, как правило, не превышает 36 месяцев, если не потребуется дополнительных исследований», - сообщили в министерстве.

Член комиссии по расследованию, вице-министр транспорта Казахстана Талгат Ластаев в интервью агентству Казинформ 30 декабря 2024 года сообщил, что предварительные или промежуточные результаты расследования будут готовы в течение 30 дней.

Источник: ТАСС