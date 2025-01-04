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Байден может запретить разработку морских месторождений нефти

First News Media12:40 - Сегодня
Байден может запретить разработку морских месторождений нефти

Уходящая администрация президента США Джо Байдена планирует запретить разработку новых морских нефтегазовых месторождений у побережья Атлантического и Тихого океанов, а также в восточной части Мексиканского залива.

Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их сведениям, о новых ограничениях может быть объявлено в понедельник. Вероятно, они затронут площадь в 625 млн акров (2,5 млн кв. км). Это станет очередным шагом администрации Байдена, направленным на борьбу с использованием ископаемого топлива и парниковыми газами. Как отмечает издание, эта мера может оказаться «долгосрочной» и усложнить избранному президенту США Дональду Трампу задачу по наращиванию добычи нефти и газа в Соединенных Штатах.

В свою очередь газета Washington Examiner считает, что введение администрацией Байдена запрета на разработку новых морских нефтегазовых месторождений «навредит национальным интересам США и их союзников». По ее мнению, действующий глава Белого дома оказался больше озабочен «получением одобрения со стороны крайне левых активистов», чем расширением американского экспорта с целью снижения цен на рынке энергоносителей. По оценке газеты, соответствующее решение, если Байден его примет, было бы на руку России.

Издание подчеркивает, что Трамп вряд ли будет вынужден «бесконечно следовать диктату своего предшественника», но подобный запрет со стороны уходящей администрации затруднил бы ему реализацию планов по достижению «энергетического доминирования» США. «Ожидаемое решение Байдена в высшей степени противоречит интересам НАТО и Украины», - утверждает Washington Examiner.

Байден еще во время кампании перед выборами президента США в 2020 году заявлял о планах полностью прекратить выдачу новых лицензий на разработку нефтяных и газовых месторождений на государственных землях и морском шельфе. После прихода к власти он ввел мораторий на аренду федеральных земель с этой целью.

Источник: ТАСС

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