МВД Грузии отчиталось о числе иностранцев, депортированных за участие в протестах

Власти Грузии начали процедуры выдворения иностранных граждан, которые принимали участие в последних антиправительственных протестах, говорится в заявлении пресс-службы МВД страны.

Всего в ноябре-декабре 2024 года страну обязали покинуть 91 иностранца. Из них более четверти – участники акций против решения грузинских властей о заморозке переговоров по вступлению в ЕС. Решения о их выдворении принимали после уличения в административных правонарушениях.

«Среди лиц, в отношении которых департамент миграции МВД начал процедуры выдворения, есть иностранные граждане, которые участвовали в акциях, проходивших в Тбилиси в ноябре-декабре, и которым суд назначил разные административные наказания, — в количестве 25 человек», — информирует министерство.

По их информации, из 25 упомянутых граждан 10 уже покинули территорию страны.

Ведомство не уточняет, гражданами каких стран они являются.

Источник: «Новости-Грузия»