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Для учителей организован лагерь «Салидарность в образовании» - ФОТО

First News Media11:50 - Сегодня
Для учителей организован лагерь «Салидарность в образовании» - ФОТО

Свободный профсоюз работников образования Азербайджана (ATIAHI) по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, организовал зимний лагерь «Солидарность в образовании», в котором приняли участие около 300 работников образования.

В лагере, проходившем с 30 декабря по 3 января, в зоне отдыха «Тəhsil», приняли участие преподаватели, работающие в отдаленных регионах нашей республики, ветераны, а также члены семей шехидов работающие в сфере образования.

Выступая на мероприятии первый заместитель председателя республиканского комитета Свободного профсоюза работников образования Азербайджана Техранага Абдуллаев рассказал гостям о планах и задачах комитета на 2025 год и пожелал им хорошего отдыха.

Отметим, что рамках 5-дневного лагеря для работников образования и членов их семей были организованны интересные мероприятия, тренинги и интеллектуальные конкурсы.

Так же в честь победы в 44-дневной Отечественной войне, на территории базы отдыха был заложен «Мемориальный сад».

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