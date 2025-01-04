Обнародована фактическая погода в Азербайджане

Согласно данным Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов, по состоянию на 10 часов утра 4 января, в Нахчыванской Автономной Республике и горных районах зафиксировано до 9 градусов мороза.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, на территории республики погода была преимущественно без осадков.

В Хачмазе и Нефтчале наблюдался туман. В Дашкесане были зафиксированы порывы западного ветра, который временами усиливался до 15-20 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха зафиксирована в Баку и на Абшеронском полуострове - до 9 градусов тепла, в равнинных районах - от 3 градусов тепла до 3 градусов мороза.