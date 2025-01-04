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В Литве заявили, что странам Балтии нужна единая позиция по противопехотным минам

First News Media12:25 - Сегодня
В Литве заявили, что странам Балтии нужна единая позиция по противопехотным минам

Страны Балтии должны сформировать единую позицию по противопехотным минам, вопрос о выходе из международной конвенции по запрету которых (Оттавская конвенция) ставят на повестку дня военные.

Об этом заявила журналистам министр обороны Литвы Довиле Шакалене.

«В ближайшее время мы согласуем формат для консультаций по данному вопросу граничащих с Россией и Беларусью стран региона. Желательно выработать общую позицию», - сказала она.

Министр добавила, что одобрительно относится ко всем инициативам укрепления обороноспособности своей страны. «Положительно оцениваю все шаги по укреплению нашего оборонного потенциала. Сейчас ждем выводов военного экспертного совета», - отметила Шакалене.

В июле 2024 года Сейм (парламент) Литвы принял решение о выходе из конвенции по запрету кассетных боеприпасов.

Источник: ТАСС

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