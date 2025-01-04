Аэропорт Пулково возобновил работу - ОБНОВЛЕНО

В международном аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

Они действовали с 07:45 до 10:15 мск. За этот период на запасные аэродромы были направлены 20 самолетов.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

10:15

Временные ограничения введены в петербургском аэропорту Пулково, сообщила в субботу пресс-служба Росавиации.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня с 07:45 МСК на работу петербургского аэропорта Пулково введены временные ограничения. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.