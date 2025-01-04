Завтра в Азербайджане ожидаются дождь и снег

5 января в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, днем местами возможны кратковременные осадки, ночью и утром - слабый туман.

Юго-западный ветер сменится временами усиливающимся северо-западным. Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится до 767 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером местами ожидаются переменные осадки, в горных районах выпадет снег. На отдельных территориях возможен туман. Прогнозируется порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2° мороза до 3° тепла, днем - 10-15° тепла. В горных районах ночью прогнозируется 5-10° мороза, днем - 2-7° тепла.