Пашинян назвал расходы на гостиницу в Ватикане в ходе недавнего визита с супругой

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что расходы на гостиничный номер в Ватикане в ходе его недавнего визита с супругой и дочерью составили 787 тыс. драмов (около $2 тыс.).

Глава правительства у себя в соцсетях написал, что узнал о шумихе, возникшей по поводу расходов на их прошлогодний ноябрьский вояж. И сегодня субботним утром он разместил видеокадры, отснятые в гостиничном номере. При этом заявил, что сам вернулся в тот же день, а супруга Анна Акопян осталась, так как должна была участвовать в межгосударственном мероприятии (это акции к 1000 дням российско-украинского конфликта).

Отметим, в прессе еще в декабре появилась информация, что на самом деле из госсредств были потрачены миллионы на визит в Ватикан, а Акопян оставалась там около недели. В связи с этим издание Panorama.am направило официальный запрос в офис жены премьера с целью узнать о расходах. В офисе Акопян переадресовали запрос в фонд «Мой шаг», исполнительным директором которого является все та же Акопян.

В фонде же дали достаточно спорный с точки зрения норм этики и корректности ответ, посоветовав направившему запрос журналисту прийти на встречу с Акопян в рамках объявленной ею инициативы «Учиться модно», чтобы узнать, у какой структуры какие функции.

Источник: Sputnik Армения