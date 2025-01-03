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В Гахе произошло ДТП с участием грузовика: Пострадала 8-летняя девочка

Теймур Максутов13:50 - Сегодня
В Гахе произошло ДТП с участием грузовика: Пострадала 8-летняя девочка

В результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в Гахе, пострадала 8-летняя девочка.

Как сообщает Avtosfer.az, жительница города Гах Арзу Рамазанова (2017 года рождения) была доставлена в отделение скорой помощи после того, как ее сбил автомобиль. Ей была оказана первая медицинская помощь, после чего ее перевели в хирургическое отделение.

В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Сообщается, что житель Агдашского района Субхан Асадов, управляя грузовым автомобилем марки Ford, на улице Узеира Гаджибейли сбил переходившую дорогу Арзу Рамазанову.

По факту в районном отделе полиции ведется расследование.

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