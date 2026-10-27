Погода на среду: в Баку ожидается дождь

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на среду, 28 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться облаками. В основном осадков не ожидается, однако вечером в некоторых местах возможен дождь. Будет дуть северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 13-15°, днем - 16-19° тепла. Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-65%.

В районах Азербайджана местами временами ожидаются дожди. В некоторых восточных районах осадки могут носить кратковременный ливневый характер. Также возможны грозы и град. В отдельных местах временами будет наблюдаться туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-15°, днем - 18-21° тепла. В горных районах ночью ожидается 0-5°, днем - 5-9° тепла.