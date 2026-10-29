 Родственники погибшего в Баку двухлетнего ребёнка подозревают няню в смертельном избиении - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
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Родственники погибшего в Баку двухлетнего ребёнка подозревают няню в смертельном избиении - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова23:00 - 29 / 10 / 2026
Родственники погибшего в Баку двухлетнего ребёнка подозревают няню в смертельном избиении - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Баку появились новые подробности смерти двухлетнего ребёнка, которого мать оставляла под присмотром няни.

Как сообщает Xəzər TV, мать ребёнка Айшан Исмайылова утверждает, что сын несколько раз падал, находясь под присмотром няни.

«Я отдала ребёнка живым, а забрала мёртвым. Мой малыш падал и получал удары по голове. За последние два дня он падал несколько раз. Оказалось, что уже после первого падения он получил травму. Няня сказала мне, что ничего страшного не произошло, чтобы я не переживала. Поэтому я снова отвела ребёнка к ней, а сама пошла на работу. После этого няня снова уронила моего сына. Врачи говорят, что он получил тяжёлую черепно-мозговую травму», — рассказала женщина.

Родственники погибшего утверждают, что ребёнка избивала няня. Они считают, что полученные малышом травмы не могли быть следствием обычного падения.

«Моего внука забили до смерти ударами и бросками», — заявила бабушка ребёнка.

Ребёнка в больницу доставили родственники няни, однако спасти его не удалось. Тело малыша передали семье для захоронения.

10:48

В Баку ребенок упал с лестницы и умер.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, житель поселка Сабунчи А. И. (2024 года рождения) погиб в результате падения с лестницы.

Расследование проводится районной прокуратурой.

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