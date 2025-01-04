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Фотографии остатков разбившегося самолета AZAL свидетельствуют о внешней атаке на него - ФОТО

First News Media17:20 - Сегодня
Фотографии остатков разбившегося самолета AZAL свидетельствуют о внешней атаке на него - ФОТО

Телеканал AnewZ представил эксклюзивные фотографии самолета авиакомпании AZAL, трагически разбившегося 25 декабря 2024 года при подлете к казахстанскому городу Актау.

На изображениях, включая внутренние снимки фюзеляжа самолета, отчетливо видны следы повреждений, соответствующих внешнему воздействию. В частности, отчетливо видны следы от поражения шрапнелью, что ставит под сомнение первоначальные версии, такие как столкновение с птицами или взрыв газового баллона.

По данным азербайджанских правительственных источников, предварительное расследование показывает, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из российской системы ПВО «Панцирь-С» при подлете к Грозному. Ранее министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев подтвердил факт внешнего вмешательства, однако тип ракеты, по его словам, установит следствие. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет был непреднамеренно подбит российской ПВО над территорией России. Президент Алиев потребовал полного признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций пострадавшим и их семьям.

Расследование продолжается.

Источник: Caliber

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