Высота волн на Каспии достигла 2.5 м - ОБНОВЛЕНО

Высота волн в Каспийском море достигла 2,5 метра.

Об этом говорится в сводке о фактической погоде Национальной службы гидрометеорологии.

Согласно данным на 17:30, местами на территории республики усилился северо-западный ветер.

Порывы ветра в Баку и на Абшеронском полуострове достигли 23 м/с, в Нефтчале - 20 м/с, в Ширване - 16 м/с.

Температура воздуха в столице и на полуострове составила до 8 градусов тепла, в низменных районах - до 16, в Нахчыванской АР и горных районах - до 8 градусов тепла. В высокогорье температура опустилась до -4°С.

13:15

По данным на 12:00 5 января, погода на территории Азербайджана была преимущественно без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в поселке Бина, на острове Чилов, в Гаджигабуле и Нефтчале наблюдался туман.

В соответствии с оранжевым предупреждением, западный ветер временами усиливался в Дашкесане до 23 м/с, а в соответствии с желтым предупреждением, скорость ветра в Огузе достигала 20 м/с, в Нафталане, Гобустане, Лерике - 18 м/с, в Шеки - 15 м/с.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 4 градуса тепла, в равнинных районах - 9 градусов тепла, в Нахчыванской АР - 10 градусов, в горных районах - 9 градусов мороза.