В Ормузском проливе на минах подорвались два танкера

Два танкера подорвались на минах при проходе по несанкционированному Ираном маршруту в Ормузском проливе.

Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана).

«Два танкера-нарушителя подорвались на морских минах, следуя по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе», — сказано в заявлении КСИР.

Отмечается, что одно из судов относится к классу супертанкеров, в результате происшествия оно загорелось.