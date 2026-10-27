В Баку незаконно снесли здание стоимостью почти 5 миллионов манатов

В отношении должностных лиц жилищно-строительного кооператива «Azər-Tikinti», принадлежащего бывшему депутату Асабилю Касумову, возбуждено уголовное дело в связи с незаконным сносом объекта недвижимости в Баку.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, речь идет о двухэтажном здании с помещениями в цокольном этаже, расположенном по адресам - проспект Азадлыг, 40 и 42. Стоимость снесенного имущества оценивается в 4 миллиона 810 тысяч манатов.

По поручению прокурора города Баку расследование уголовного дела, возбужденного по статьям 186.3, 320.1 и 320.2 Уголовного кодекса, передано Следственному отделу Управления полиции на водном транспорте Министерства внутренних дел. Потерпевшим по делу признан предприниматель Наиг Мамедгасанов.

В снесенном здании располагались несколько коммерческих объектов. В цокольном этаже находились ресторан «Mağara» и дегустационный зал, на первом этаже работал «Tovuz Konyak Evi» («Товузский дом коньяка»), где проводились мероприятия с участием посольств, а второй этаж занимал хостел.

Как отмечается, ранее собственник недвижимости и строительная компания заключили договор купли-продажи. Впоследствии соглашение было расторгнуто.