Погибшая под поездом оказалась не матерью, а тётей: Новые подробности гибели семиклассницы в Баку - ВИДЕО

Ученицу 7-го класса Гюнель Дадашову, трагически погибшую в Баку, похоронили на кладбище села Арбатан Сальянского района.

Как ранее сообщалось, школьница погибла после падения из окна средней школы №225, расположенной в Ясамальском районе столицы.

Жители села рассказали Baku TV, что Гюнель с раннего детства воспитывала тётя по материнской линии. В 2023 году женщина также трагически погибла — её сбил поезд. По словам местных жителей, известие о смерти девочки стало для них тяжёлым потрясением.

После смерти тёти Гюнель переехала в Баку и стала жить с родной матерью.