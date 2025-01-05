В Мингячевире вспыхнул сильный пожар - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на открытом участке в городе Мингячевир.
Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе ведомства.
"В связи с этим на место происшествия были немедленно привлечены силы Мингячевирского отряда Государственной противопожарной службы МЧС.
Благодаря оперативному вмешательству пожарные в короткие сроки ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на прилегающие участки. В результате пожара выгорела заросшая камышом территория площадью 1 500 кв.м.
Близлежащие постройки были защищены от огня", - говорится в сообщении.
В Мингячевире вспыхнул сильный пожар.
Как сообщает Report, к ликвидации возгорания привлечены пожарные машины и личный состав местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.
В настоящее время работы по локализации и тушению пожара продолжаются.