В Мингячевире вспыхнул сильный пожар - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре на открытом участке в городе Мингячевир.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе ведомства.

"В связи с этим на место происшествия были немедленно привлечены силы Мингячевирского отряда Государственной противопожарной службы МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству пожарные в короткие сроки ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на прилегающие участки. В результате пожара выгорела заросшая камышом территория площадью 1 500 кв.м.

Близлежащие постройки были защищены от огня", - говорится в сообщении.

В Мингячевире вспыхнул сильный пожар.

Как сообщает Report, к ликвидации возгорания привлечены пожарные машины и личный состав местного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

В настоящее время работы по локализации и тушению пожара продолжаются.