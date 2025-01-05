В Гусаре 11-летний подросток погиб в ДТП с минивэном

В Гусарском районе туманная погода стала причиной ДТП, в котором скончался 11-летний подросток.

Как сообщает Report, на автодороге Гусар-Шахдаг столкнулись внедорожник и минивэн.

Согласно информации, водитель автомобиля Nissan Patrol при попытке обгона потерял управление, в результате чего транспортное средство столкнулось с двигавшимся в противоположном направлении минивэном Mercedes Viano, после чего наехало на дерево у обочины.

В результате ДТП житель Баку А.З., 2014 года рождения, скончался на месте происшествия.

По факту ведется расследование.