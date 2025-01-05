Глава МЧС Азербайджана наградил ряд сотрудников профильного ведомства Казахстана
Министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров наградил группу сотрудников МЧС Республики Казахстан, принявших участие в аварийно-спасательной операции в связи с крушением 25 декабря 2024 года недалеко от Международного аэропорта Актау самолета Закрытого акционерного общества «Азербайджан Хава Йоллары», выполнявшего рейс по маршруту Баку – Грозный.
Информацию об этом распространило МЧС Азербайджана. Согласно соответствующему приказу за подписью министра нижеуказанные казахстанские спасатели награждены нагрудным знаком «За сотрудничество»:
- Сейталин Азамат Серикович;
- Аминов Тимур Владимирович;
- Айдаров Кани Манапович;
- Караев Саясат Мусаевич;
- Кенжегалиев Мажит Серикбаевич;
- Кулханов Азымбек Шиндаулетович;
- Кузембаев Ербол Ахметович;
- Мендибаев Наурызбек Ерланулы;
- Нугуманов Ардак Койшибекович;
- Тлеубергенова Айман Мынбаевна.