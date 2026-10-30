 Синоптики рассказали, какой будет погода в Азербайджане в ноябре | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Азербайджане в ноябре

Феликс Вишневецкий15:10 - Сегодня
Синоптики рассказали, какой будет погода в Азербайджане в ноябре

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ноябре происходит изменение общей атмосферной циркуляции. Увеличивается количество пасмурных и облачных дней.

В результате частого проникновения холодных воздушных масс температура воздуха значительно снижается. В ноябре этого года среднемесячная температура воздуха в основном ожидается близкой к климатической норме, а в некоторых местах - немного выше нормы.

Месячное количество осадков, предположительно, будет в основном соответствовать климатической норме, а в отдельных районах может немного ее превышать.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 10-13 градусов тепла, что близко к климатической норме или немного выше нее. Ночью температура воздуха составит 10-15 градусов тепла, днем - 16-21 градус тепла. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме, а в некоторых местах может немного ее превышать (норма - 28-38 мм).

В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Садареке, Шахбузе и Шаруре среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 7-9 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха составит 5-10 градусов тепла, в отдельные дни возможно понижение до 0-5 градусов мороза. Днем ожидается 14-19 градусов тепла. Месячное количество осадков, предположительно, будет близким к климатической норме, а в некоторых местах может немного ее превышать (норма - 18-28 мм).

В Ханкенди, Шуше, Горанбойском, Ходжалинском, Ходжавендском и Агдамском районах, а также в Дашкесанском и Гедабекском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 5-9 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 3-8 градусов тепла, в отдельные дни возможно понижение до 0-5 градусов мороза. Днем ожидается 10-15 градусов тепла, в некоторые дни - 1-5 градусов тепла. Месячное количество осадков, предположительно, будет близким к климатической норме (норма - 27-34 мм).

В Восточном Зангезуре, в Джебраильском, Кельбаджарском, Губадлинском, Лачинском и Зангиланском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 6-9 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха составит 3-8 градусов тепла, в отдельные дни возможно понижение до 1-5 градусов мороза. Днем ожидается 11-16 градусов тепла, в некоторые дни - 2-5 градусов тепла. Месячное количество осадков, как ожидается, будет близким к климатической норме (норма - 34-35 мм).

В Газахском, Гянджинском, Агстафинском, Шамкирском, Товузском районах, а также в Тертерском и Физулинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 8-11 градусов тепла, что близко к климатической норме или немного выше нее. Ночью температура воздуха составит 7-12 градусов тепла, днем - 15-20 градусов тепла. Месячное количество осадков, предположительно, будет близким к климатической норме, а в некоторых местах может немного ее превышать (норма - 15-24 мм).

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 6-9 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха составит 4-9 градусов тепла, днем - 15-20 градусов тепла, в отдельные дни - 8-13 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 1-5 градусов тепла, в некоторые дни - 5-10 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла, в отдельные дни возможно понижение до 0-3 градусов мороза. Месячное количество осадков, как ожидается, будет близким к климатической норме, а в некоторых местах может немного ее превышать (норма - 29-73 мм).

В Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Мингячевирском, Бейлаганском, Сабирабадском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Зардабском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 10-12 градусов тепла, что близко к климатической норме или немного выше нее. Ночью температура воздуха составит 9-14 градусов тепла, днем - 16-21 градус тепла, в отдельные дни - до 24 градусов тепла. Месячное количество осадков, предположительно, будет близким к климатической норме, а в некоторых местах может немного ее превышать (норма - 25-45 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Билясуварском, Астаринском и Джалилабадском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 7-12 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха составит 9-14 градусов тепла, днем - 15-20 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 2-7 градусов тепла, в отдельные дни возможно понижение до 1-4 градусов мороза, днем - 6-11 градусов тепла. Месячное количество осадков, как ожидается, будет близким к климатической норме, а в некоторых местах может немного ее превышать (норма - 55-170 мм).

Поделиться:
497

Актуально

Общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Азербайджане в ноябре

Политика

Глава МИД: Баку ожидает от Еревана необходимых шагов для подписания мирного ...

Хроника

Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства в ...

Политика

Джейхун Байрамов: Расширение экономического сотрудничества в рамках ОТГ — один ...

Общество

Рамиз Мехтиев исключен из Академии наук Азербайджана

В Гаджигабуле грузовик насмерть сбил ребёнка

Управление образования Баку прокомментировало инцидент в детсаду «İnci» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Мать простила сына, ударившего ее ножом семь раз

Выбор редактора

189 стран в одном городе: Баку принимает турнир, которого не было в истории футбола

«Yüksəliş» - кадровый лифт национального масштаба: о том, как Азербайджан превратил поиск управленцев в национальную технологию

Сколько стоят деньги? О том, почему Минфин Азербайджана не соглашается с рынком

Неуязвимый Инфантино не теряет позиций: о том, как Баку и Ташкент подтвердили наш прогноз о расколе в УЕФА и АФК

Yelo Bank обошел Unibank и снова возглавил индекс жалоб Центробанка Азербайджана

Новости для вас

Погода на среду: в Баку ожидается дождь

Мать погибшей в бакинской школе семиклассницы также умерла при трагических обстоятельствах - ОБНОВЛЕНО

Погода на четверг: в Баку ожидается дождь

Почему в популярном бакинском парке осушили искусственное озеро? - Подробности - ВИДЕО

Последние новости

Посольство Украины в Баку приспустило флаг

Сегодня, 17:50

Рамиз Мехтиев исключен из Академии наук Азербайджана

Сегодня, 17:42

Чемпионат мира: азербайджанский борец вольного стиля вышел в финал

Сегодня, 17:30

В Гаджигабуле грузовик насмерть сбил ребёнка

Сегодня, 17:18

Управление образования Баку прокомментировало инцидент в детсаду «İnci» - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:06

Глава МИД: Баку ожидает от Еревана необходимых шагов для подписания мирного соглашения

Сегодня, 16:52

Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в развитии сельского хозяйства в Азербайджане

Сегодня, 16:35

Трамп допустил скорое завершение войны с Ираном

Сегодня, 16:30

Узбекистан выступает с новыми инициативами в рамках ОТГ

Сегодня, 16:18

В Германии школьный автобус врезался в жилой дом: есть пострадавшие

Сегодня, 15:50

Мерц заявил, что конфликт вокруг Ирана обошелся Европе более чем в €100 млрд

Сегодня, 15:40

Джейхун Байрамов: Расширение экономического сотрудничества в рамках ОТГ — один из главных приоритетов — ФОТО

Сегодня, 15:35

Мать простила сына, ударившего ее ножом семь раз

Сегодня, 15:30

Для маленькой Армении — это как? Москва обратила внимание на масштаб дипмиссии США

Сегодня, 15:20

В Астаре из-за продолжительных дождей произошел оползень - ФОТО

Сегодня, 15:13

Синоптики рассказали, какой будет погода в Азербайджане в ноябре

Сегодня, 15:10

Премьеры Грузии и Азербайджана договорились ускорить делимитацию границы

Сегодня, 15:00

В Баку мужчина обманом завладел 55 тысячами манатов

Сегодня, 14:58

В Баку женщина скончалась после отравления уксусной кислотой

Сегодня, 14:55

В Азербайджане планируют принять закон о бесплатной юридической помощи

Сегодня, 14:50
Все новости
Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Фидан Джафарова о знаменитой маме, азербайджанском ТВ и свободе быть собой - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Интервью 1news.az с ведущей программы Yeraltı на телеканале ITV Фидан Джафаровой. Фидан Джафарова - телеведущая программы Yeraltı на ITV и актриса,28 / 10 / 2026, 11:35
«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Я жду тебя с победой»: ветеран Эльмар Лятифов и его мама о 44 днях войны - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

29 / 09 / 2026, 14:25
«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Менее чем за сутки задача была выполнена»: Анар Гулиев - об антитеррористической операции и пути к Победе - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

20 / 09 / 2026, 13:30
Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

Звезда сериала «Mikrorayon» Орхан Искендерли: «Я научился у Азика командовать и контролировать свой гнев» - ФОТО - ВИДЕО

18 / 09 / 2026, 13:57
Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Efendi: «Алла Пугачева передала огромный привет Азербайджану, который очень любит» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

31 / 08 / 2026, 15:18
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

18 / 08 / 2026, 16:34