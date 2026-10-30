Синоптики рассказали, какой будет погода в Азербайджане в ноябре

По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ноябре происходит изменение общей атмосферной циркуляции. Увеличивается количество пасмурных и облачных дней.

В результате частого проникновения холодных воздушных масс температура воздуха значительно снижается. В ноябре этого года среднемесячная температура воздуха в основном ожидается близкой к климатической норме, а в некоторых местах - немного выше нормы.

Месячное количество осадков, предположительно, будет в основном соответствовать климатической норме, а в отдельных районах может немного ее превышать.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 10-13 градусов тепла, что близко к климатической норме или немного выше нее. Ночью температура воздуха составит 10-15 градусов тепла, днем - 16-21 градус тепла. Месячное количество осадков будет близким к климатической норме, а в некоторых местах может немного ее превышать (норма - 28-38 мм).

В Нахчыване, Джульфе, Ордубаде, Садареке, Шахбузе и Шаруре среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 7-9 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха составит 5-10 градусов тепла, в отдельные дни возможно понижение до 0-5 градусов мороза. Днем ожидается 14-19 градусов тепла. Месячное количество осадков, предположительно, будет близким к климатической норме, а в некоторых местах может немного ее превышать (норма - 18-28 мм).

В Ханкенди, Шуше, Горанбойском, Ходжалинском, Ходжавендском и Агдамском районах, а также в Дашкесанском и Гедабекском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 5-9 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 3-8 градусов тепла, в отдельные дни возможно понижение до 0-5 градусов мороза. Днем ожидается 10-15 градусов тепла, в некоторые дни - 1-5 градусов тепла. Месячное количество осадков, предположительно, будет близким к климатической норме (норма - 27-34 мм).

В Восточном Зангезуре, в Джебраильском, Кельбаджарском, Губадлинском, Лачинском и Зангиланском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 6-9 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха составит 3-8 градусов тепла, в отдельные дни возможно понижение до 1-5 градусов мороза. Днем ожидается 11-16 градусов тепла, в некоторые дни - 2-5 градусов тепла. Месячное количество осадков, как ожидается, будет близким к климатической норме (норма - 34-35 мм).

В Газахском, Гянджинском, Агстафинском, Шамкирском, Товузском районах, а также в Тертерском и Физулинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 8-11 градусов тепла, что близко к климатической норме или немного выше нее. Ночью температура воздуха составит 7-12 градусов тепла, днем - 15-20 градусов тепла. Месячное количество осадков, предположительно, будет близким к климатической норме, а в некоторых местах может немного ее превышать (норма - 15-24 мм).

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязаньском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 6-9 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха составит 4-9 градусов тепла, днем - 15-20 градусов тепла, в отдельные дни - 8-13 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 1-5 градусов тепла, в некоторые дни - 5-10 градусов мороза, днем - 5-10 градусов тепла, в отдельные дни возможно понижение до 0-3 градусов мороза. Месячное количество осадков, как ожидается, будет близким к климатической норме, а в некоторых местах может немного ее превышать (норма - 29-73 мм).

В Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Мингячевирском, Бейлаганском, Сабирабадском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Зардабском, Сальянском и Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 10-12 градусов тепла, что близко к климатической норме или немного выше нее. Ночью температура воздуха составит 9-14 градусов тепла, днем - 16-21 градус тепла, в отдельные дни - до 24 градусов тепла. Месячное количество осадков, предположительно, будет близким к климатической норме, а в некоторых местах может немного ее превышать (норма - 25-45 мм).

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Билясуварском, Астаринском и Джалилабадском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 7-12 градусов тепла, что соответствует климатической норме. Ночью температура воздуха составит 9-14 градусов тепла, днем - 15-20 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 2-7 градусов тепла, в отдельные дни возможно понижение до 1-4 градусов мороза, днем - 6-11 градусов тепла. Месячное количество осадков, как ожидается, будет близким к климатической норме, а в некоторых местах может немного ее превышать (норма - 55-170 мм).