Выживший бортпроводник самолета AZAL поделился впечатлениями от встречи с Ильхамом Алиевым - ВИДЕО

Бортпроводник Зульфигар Асадов, выживший в крушении пассажирского самолета Embraer 190 ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), выполнявшего рейс Баку-Грозный, в интервью ITV поделился своими впечатлениями от встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Напомним, что 6 января глава государства встретился с родственниками погибших членов экипажа и выжившими бортпроводниками. Распоряжениями Президента Азербайджана звание Национального героя Азербайджана присвоено погибшим членам экипажа - Игорю Ивановичу Кшнякину, Александру Георгиевичу Кальянинову, Хокуме Джалил гызы Алиевой, выжившие бортпроводники Зульфигар Асадов и Айдан Рагимли награждены орденом «Рашадат» 1-й степени.

«Мы очень благодарны нашему Президенту за высокую оценку нашей работы», - сказал Асадов.

Он также рассказал о трагедии: «До сих пор не могу поверить, что выжил. В тот момент я мысленно готовился к смерти. Пилоты понимали, что не выживут, но сделали все возможное, чтобы спасти пассажиров. Именно благодаря их профессионализму, героизму и самоотверженности самолет смог совершить аварийную посадку».

«Дай Бог, наш народ больше никогда не столкнется с подобной трагедией. Погибли невинные люди, и виновные должны понести наказание», — добавил он.

Пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства.