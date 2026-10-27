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Общество

Граждан Азербайджана предупредили о случаях взлома аккаунтов WhatsApp

Редакция 1news21:00 - Сегодня
Граждан Азербайджана предупредили о случаях взлома аккаунтов WhatsApp

Национальное агентство кибербезопасности (МКА) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупредило пользователей WhatsApp и WhatsApp Business об участившихся случаях захвата аккаунтов кибермошенниками.

Ведомство призвало граждан незамедлительно принять меры для защиты своих учетных записей.

Пользователям рекомендуют:

  • Проверить подключенные устройства. В разделе «Связанные устройства» необходимо завершить сеансы на всех незнакомых устройствах. Даже если WhatsApp работает на вашем телефоне, к аккаунту может быть подключено другое устройство.

  • Включить двухэтапную проверку. В настройках аккаунта следует установить дополнительную защиту и указать безопасный адрес электронной почты для восстановления доступа.

  • Не передавать коды подтверждения. Нельзя сообщать другим SMS-коды, PIN-код безопасности и коды привязки устройств. Также не следует подтверждать запросы на вход, которые вы не инициировали.

  • Остерегаться QR-кодов и поддельных уведомлений. Не доверяйте подозрительным ссылкам и сообщениям о якобы блокировке аккаунта, необходимости подтверждения бизнес-профиля или обращению от имени службы поддержки. QR-коды следует сканировать только на официальных платформах.

  • Своевременно обновлять приложения и телефон. WhatsApp и WhatsApp Business рекомендуется устанавливать только из официальных магазинов приложений. Также важно следить за уведомлениями о подключении новых устройств.

  • Контролировать доступ к бизнес-аккаунтам. Подключать следует только устройства уполномоченных сотрудников. При увольнении сотрудника его доступ необходимо незамедлительно отозвать.

  • Незамедлительно реагировать на подозрительную активность. При подозрении на взлом нужно выйти из аккаунта на неизвестных устройствах. Если доступ утрачен, следует повторно зарегистрировать свой номер в официальном приложении и предупредить контакты о возможных мошеннических сообщениях от вашего имени.

В агентстве подчеркнули, что включение двухэтапной проверки само по себе не прекращает уже существующий несанкционированный доступ. Поэтому необходимо отдельно проверить список связанных устройств.

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