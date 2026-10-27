Граждан Азербайджана предупредили о случаях взлома аккаунтов WhatsApp

Национальное агентство кибербезопасности (МКА) при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана предупредило пользователей WhatsApp и WhatsApp Business об участившихся случаях захвата аккаунтов кибермошенниками.

Ведомство призвало граждан незамедлительно принять меры для защиты своих учетных записей.

Пользователям рекомендуют:

Проверить подключенные устройства. В разделе «Связанные устройства» необходимо завершить сеансы на всех незнакомых устройствах. Даже если WhatsApp работает на вашем телефоне, к аккаунту может быть подключено другое устройство.

Включить двухэтапную проверку. В настройках аккаунта следует установить дополнительную защиту и указать безопасный адрес электронной почты для восстановления доступа.

Не передавать коды подтверждения. Нельзя сообщать другим SMS-коды, PIN-код безопасности и коды привязки устройств. Также не следует подтверждать запросы на вход, которые вы не инициировали.

Остерегаться QR-кодов и поддельных уведомлений. Не доверяйте подозрительным ссылкам и сообщениям о якобы блокировке аккаунта, необходимости подтверждения бизнес-профиля или обращению от имени службы поддержки. QR-коды следует сканировать только на официальных платформах.

Своевременно обновлять приложения и телефон. WhatsApp и WhatsApp Business рекомендуется устанавливать только из официальных магазинов приложений. Также важно следить за уведомлениями о подключении новых устройств.

Контролировать доступ к бизнес-аккаунтам. Подключать следует только устройства уполномоченных сотрудников. При увольнении сотрудника его доступ необходимо незамедлительно отозвать.