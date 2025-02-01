Что известно о фактической погоде в Азербайджане

Опубликованы данные о фактической погоде в Азербайджане.

Как сообщили 1news.az в Национальной гидрометеорологической службе, на 1 февраля на территории страны наблюдалась в основном безосадочная погода.

Туман был зафиксирован в Сумгайыте, Бине, Губе, Евлахе, Зардабе, Имишли, Сабирабаде, Джафархане, Билясуваре, Шамкире и Лерике. Видимость в тумане не превышала 200 метров.

Минимальная температура воздуха составила 4 градуса тепла в Баку и на Абшеронском полуострове, 5 градусов тепла в районах Арана, и 10 градусов мороза в Нахчыванской АР и горных районах.