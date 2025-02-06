«Сейсмический рой» атаковал Грецию - ФОТО - ВИДЕО

Последние несколько недель греческий остров Санторини переживает серию землетрясений, известных как «сейсмический рой».

Как сообщила сейсмологическая лаборатория Афинского университета, за этот период было зафиксировано более 1200 подземных толчков, большинство из которых имели магнитуду до 4,9.

В свою очередь, согласно данным, предоставленным Европейско-Средиземноморским сейсмологическим центром (EMSC), с 28 января в районе между островами Аморгос и Санторини было зарегистрировано в общей сложности более 555 толчков. Самым сильным из них стало землетрясение магнитудой 5,2, которое произошло в море между греческими островами в ночь на 3 февраля.

Все это вызвало большой отток людей - более 11 000 человек уже покинули остров, из них 7000 уехали на паромах, 4000 — на самолетах.

Сейсмологи заявляют, что высокая сейсмическая активность может продолжаться еще несколько дней, а, возможно, и недель.

Отметим, что на данный момент благодаря скоординированным действиям государственных структур удалось избежать значительных разрушений и жертв.

Хаджар Назарова