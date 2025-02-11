МИД Азербайджана: Заявления премьера Армении искажают реальность

Опубликованные в интервью в Armenpress утверждения премьер-министра Армении о том, что Азербайджан якобы готовится к нападению на Армению, а также необоснованные высказывания о целях Общины Западного Азербайджана и другие искажающие реальность заявления направлены на дезинформацию мировой общественности.

Такое мнение высказал руководитель управления пресс-службы МИД АР Айхан Гаджизаде.

«Любопытно, что отстаивающий право на военный потенциал премьер-министр представляет страну, которая не только удерживала территории под военной оккупацией в течение 30 лет, но и, несмотря на взятые на себя по Трехстороннему заявлению обязательства, в течение трех лет после завершения 44-дневной войны продолжала содержать на территории Азербайджана более десяти тысяч вооруженных боевиков, оснащенных тяжелым вооружением.

После окончания 44-дневной войны военные расходы Армении увеличились примерно в три раза: с 600 миллионов долларов в 2021 году до 1,6 миллиарда долларов в 2024-м. Более того, согласно недавно подписанным военным контрактам, Армения приобретает в основном наступательное вооружение, способное наносить удары на дальние расстояния по территориям Азербайджана.

Учитывая сохраняющиеся территориальные претензии в конституции и законодательных актах Армении, а также рост реваншистских настроений, обоснование наращивания военного потенциала Армении является неискренним и представляет собой прямую угрозу безопасности Азербайджана.

Кроме того, утверждения Армении о деятельности и целях Общины Западного Азербайджана совершенно не обоснованы, поскольку ее основные намерения основаны на праве на возвращение, закрепленном во Всеобщей декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах. Отказ премьер-министра Армении признать это право под различными предлогами, включая намеренное искажение заявленных целей Общины, в очередной раз демонстрирует уровень жестокости политики этой страны, которая привела к тому, что в Армении, где азербайджанцы ранее составляли значительную часть населения, сегодня их вообще нет.

К сожалению, ссылки премьер-министра Армении на Пражскую встречу 2022 года, Алма-Атинскую декларацию 1991 года и положения проекта мирного соглашения, призванные зафиксировать отсутствие у Армении каких-либо претензий к Азербайджану в прошлом, настоящем и будущем, были сведены на нет самим господином Пашиняном уже через несколько месяцев. Это произошло в сентябре 2023 года, когда он направил поздравительное послание по случаю «независимости» сепаратистского режима на азербайджанских территориях», - говорится в комментарии Гаджизаде.

«Даже сегодня, вместо того чтобы приветствовать судебный процесс над обвиняемыми в военных преступлениях, Армения называет этот суд «инсценированным», что свидетельствует о ее нежелании залечивать раны, нанесенные десятилетиями, и сталкиваться с истиной, которая может быть выявлена в ходе этого процесса.

Более того, вместо выполнения своих обязательств, включая принятие конкретных шагов по открытию коммуникаций между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой, Армения пытается отвлечь внимание от этого процесса. Вместо практических шагов она выдвигает по сути бессодержательные предложения, что приводит к недоразумениям и искажению реальности.

Что касается механизмов контроля над вооружениями, которые премьер-министр так рьяно продвигает, хорошо известно, что более 30 лет сама Армения грубо нарушала и подрывала действующие механизмы контроля над вооружениями, скрывала значительную часть своей военной техники и вооружений от международных систем контроля и незаконно размещала их на наших территориях. Такой подход к международным соглашениям позволяет сделать вывод о неискренности позиции Армении.

Мы решительно призываем Армению отказаться от заявлений и действий, подрывающих перспективы достижения мира», - заявил официальный представитель МИД Азербайджана.