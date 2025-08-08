8 августа будет исторический день для Азербайджана, Армении, США и мира - Трамп

Я с нетерпением жду возможности принять в Белом доме Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Премьер-министра Армении Никола Пашиняна на историческом саммите мира.

Об этом президент США написал в своем аккаунте в Truth Social.

«Эти две страны много лет находятся в состоянии войны, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались положить конец войне, но им это не удалось. Моя администрация долгое время работала с обеими сторонами», — заявил Трамп.

Он подчеркнул, что завтра в Белом доме состоится церемония подписания документа о мире с участием президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна. Трамп заявил, что США также подпишут двусторонние соглашения с обеими странами, чтобы полностью раскрыть потенциал региона Южного Кавказа и совместно реализовать экономические возможности.

«Я очень горжусь этими мужественными лидерами, которые делают правильные вещи для великих народов Азербайджана и Армении. Это будет исторический день для Азербайджана, Армении, США и всего мира», — подчеркнул он.