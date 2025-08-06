В Армении подтвердили встречу Пашиняна, Трампа и Алиева

Правительство Армении подтвердило, что его глава Никол Пашинян посетит Вашингтон, где встретится с лидерами Азербайджана и США Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом.

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"7-8 августа премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян посетит США. В Вашингтоне премьер-министр Пашинян проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом для углубления стратегического партнерства Армении и США, а также трехстороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым для содействия миру, процветанию и экономическому сотрудничеству в регионе", - отмечается в тексте.

Источник: ТАСС