Оппозиционные партии, выступающие за суверенитет в Гренландии, победили на выборах

Оппозиционная партия Demokraatit («Демократы»), выступающая за проведение референдума о независимости, побеждает с 29,9% на выборах в Гренландии.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные данные.

Согласно данным на сайте Valg.gl, следующая за ней оппозиционная центристская партия Naleraq («Веха»), добивающаяся скорейшего обретения островом независимости, набрала 24,1%.

Третьей идет Inuit Ataqatigiit («Народное сообщество»), у которой было 12 депутатских мандатов из общего числа 31 по итогам предыдущих парламентских выборов. Эта политическая сила, а также Siumut («Вперед», было 10 мест в парламенте), поддерживают проведение референдума о независимости, но пока не определились со сроками всенародного опроса.

По соглашению с Данией от 2009 года Гренландия может обрести независимость, но только после проведения референдума. Хотя в Гренландии широко распространена поддержка «полного суверенитета», некоторые не уверены, что это будет означать для обороны и экономики острова, если он решит действовать самостоятельно, говорится в публикации.

Источник: ТАСС