Зеленский и европейские лидеры провели разговор с Трампом

Собравшиеся в Киеве лидеры ряда европейских стран после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским провели вместе телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом относительно мирных усилий.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига в Telegram.

«После встречи Коалиции желающих в Киеве все пять лидеров - Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер - провели продуктивный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом о мирных усилиях. Украина и все союзники готовы к полному безусловному прекращению огня на суше, в воздухе и на море минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника», - подчеркнул Сибига.

По его словам, если Россия согласится и будет обеспечен эффективный мониторинг, длительное прекращение огня и меры по развитию доверия могут проложить путь к мирным переговорам.

Источник: УНИАН