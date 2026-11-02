Постпред Польши при ООН подал в отставку на фоне политического кризиса в стране

Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский попросил досрочно прекратить его полномочия.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр.

Глава МИД Польши удовлетворил просьбу Кшиштофа Щерского.

Его дипломатическая миссия завершится в этом месяце.

Отметим, что кризис вокруг руководства Конституционного трибунала Польши 30 октября перерос в противостояние. После приостановления полномочий председателя трибунала Богдана Свенчковского перед зданием учреждения прошли акции протеста.

Президент Польши Кароль Навроцкий расценил произошедшее как насильственный захват конституционного органа и призвал к срочным политическим консультациям.