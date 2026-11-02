Постпред Польши при ООН подал в отставку на фоне политического кризиса в стране
Постоянный представитель Польши при ООН Кшиштоф Щерский попросил досрочно прекратить его полномочия.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр.
Глава МИД Польши удовлетворил просьбу Кшиштофа Щерского.
Его дипломатическая миссия завершится в этом месяце.
Отметим, что кризис вокруг руководства Конституционного трибунала Польши 30 октября перерос в противостояние. После приостановления полномочий председателя трибунала Богдана Свенчковского перед зданием учреждения прошли акции протеста.
Президент Польши Кароль Навроцкий расценил произошедшее как насильственный захват конституционного органа и призвал к срочным политическим консультациям.
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