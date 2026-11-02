Турцию потрясло второе землетрясение за день
В Турции произошло еще одно землетрясение.
Подземные толчки зафиксировали вечером в южной провинции Османие, сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).
Эпицентр землетрясения находился в районе Сумбас. Магнитуда составила 4,2, очаг залегал на глубине 7 км.
Ранее в понедельник вечером землетрясение магнитудой 5,1 произошло в провинции Мугла.
21:20
В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1.
Об этом сообщило Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD).
По данным ведомства, очаг землетрясения залегал на глубине 9,7 км в провинции Мугла, на побережье Средиземного моря.
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