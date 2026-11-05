В Турции при задержании подозреваемого в убийстве 8 человек ранены двое полицейских - ВИДЕО

Подозреваемый в убийстве восьми человек в районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар Ариф Сефа Оздемир, скрывшийся после преступления, задержан в районе Сейитгази провинции Эскишехир.

Как сообщает İHA, при задержании двое сотрудников жандармерии получили лёгкие ранения.

Силовики оцепили территорию и потребовали от подозреваемого сдаться, однако тот открыл огонь из ружья. После этого правоохранители провели специальную операцию, в ходе которой задержали Оздемира.

Подозреваемого доставили в отделение полиции для проведения необходимых процессуальных действий.

20:02

В районе Ихсание турецкой провинции Афьонкарахисар в трёх разных местах обнаружили тела восьми человек с огнестрельными ранениями. Ещё два человека получили тяжёлые ранения, однако один из пострадавших позднее скончался.

Как сообщает турецкая пресса, сначала поступила информация о гибели пяти человек. Позже тела ещё двух погибших обнаружили в другом месте. Три тела нашли в районе села Аязини, ещё два — неподалёку от села Кыйыр. Расстояние между двумя этими местами составляет около 10 километров.

По предварительным данным, людей застрелили из помпового ружья. Подозреваемый скрылся с места происшествия на красном лёгком коммерческом автомобиле. Предполагается, что он прибыл из другого города и направился в сторону Кютахьи.

На месте работают сотрудники жандармерии, дороги, ведущие к сёлам, где произошли убийства, перекрыты. Полиция и жандармерия проводят масштабную операцию по задержанию подозреваемого или подозреваемых. Личности погибших устанавливаются.