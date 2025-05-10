Джейхун Байрамов: Контакты с Арменией продолжаются по нескольким направлениям

Контакты с Арменией по мирному процессу продолжаются по нескольким направлениям, сообщил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

По его словам, на данном этапе в процессе нормализации серьезных шагов со стороны Армении пока не наблюдается:

«У Азербайджана есть ожидания от Армении. Это отказ от территориальных претензий и ликвидация Минской группы ОБСЕ. Мы следим за этими процессами. Контакты есть, но серьезных шагов пока не наблюдается», - констатировал глава азербайджанского МИД.

Источник: Report