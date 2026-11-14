В Дагестане застрелили бронзового призера чемпионата России по самбо Магомеда Давудова - ВИДЕО
Бронзовый призер чемпионата России по самбо Вацилов Давудов застрелен в Дагестане возле ресторана "Маракеш".
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Telegram-канал 112.
По информации источника, 31-летний спортсмен находился в банкетном зале на мероприятии, после чего вышел на крыльцо заведения, где неизвестные открыли по нему огонь из проезжающей Toyota Camry черного цвета. Одна из пуль попала Давудову в голову, из-за чего по дороге в больницу он скончался.
В силовых структурах Республики Дагестан сообщили ТАСС, что позднее силовики задержали 23-летнего жителя Махачкалы, подозреваемого в расправе над атлетом.
"По подозрению в убийстве спортсмена на территории банкетного зала в Махачкале задержан 23-летний житель города", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, которые озвучили в окружении Давудова, стрельба стала следствием конфликта.
Вацилов Давудов - мастер спорта России, обладатель Кубка Европы по дзюдо 2016 года и бронзовый медалист национального чемпионата по самбо 2023 года.