В Китае прошел первый пилотируемый полет электросамолета CE-25A - ФОТО - ВИДЕО

14 ноября в китайском городе Биньчжоу провинции Шаньдун состоялся первый пилотируемый интеллектуальный полет электрического самолета CE-25A, передает 1news.az со ссылкой на ixbt.com.

Это важный этап программы испытаний: ранее, 2 февраля 2026 года, аппарат впервые выполнил автономный полет без экипажа. Разработкой занималась группа китайских компаний и организаций, включая COMAC, CATL и Шанхайский университет Цзяотун.

CE-25A стал первым коммерческим электрическим самолетом COMAC. Он предназначен преимущественно для региональных перевозок и рассчитан на 19 пассажиров.

Максимальная взлетная масса составляет 10 тонн, крейсерская скорость достигает 300 км/ч, высота полета - 2 400 метров, а дальность - 400 км. Силовая установка использует распределенную электрическую тягу с двигателями, размещенными в воздуховодах над крылом.

До перехода к пилотируемым испытаниям беспилотная версия CE-25A выполнила 19 автономных полетов.