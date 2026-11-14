Суд вынес решение в отношении вымогавшего деньги у студентов путем шантажа мужчины

Арестован мужчина, который монтировал фотографии и видеозаписи студентов, публиковал их в социальных сетях и шантажом вымогал деньги за удаление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, решением судьи Наримановского районного суда Гюльтекин Асадовой в отношении Илькина Нахмедова избрана мера пресечения в виде ареста сроком на четыре месяца.

Задержанный в ходе операции, проведенной Главным управлением по борьбе с киберпреступностью Министерства внутренних дел (МВД), И.Нахмедов признался в содеянном на судебном заседании. Он заявил, что требовал у студентов 20, 25 и 30 манатов за удаление фотографий, смонтированных с помощью программ искусственного интеллекта.

Выяснилось, что 25-летний обвиняемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

Следственный орган предъявил И.Нахмедову обвинение по статье 182.2.2 (вымогательство, совершенное неоднократно) Уголовного кодекса Азербайджана. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Отметим, что Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД продолжает работу по предотвращению подобных и других киберпреступлений, а также выявлению лиц, причастных к их совершению, и привлечению их к ответственности.