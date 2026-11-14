Массовые протесты против роста цен во Франции: 106 000 участников, стычки с полицией и задержания - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Во Франции прошли масштабные манифестации против роста цен и полицейского насилия, которые собрали 106 тыс. человек по всей стране.

Как передает 1news.az со ссылкой на телеканал CNEWS, такие данные приводит Министерство внутренних дел (МВД) республики.

Отмечается, что наиболее крупная акция традиционно состоялась в Париже, где на улицы города, по подсчетам ведомства, вышли 24 000 человек. Несмотря на относительно спокойную атмосферу, сохранявшуюся большую часть шествия, к концу маршрута протестной колонны между агрессивными участниками манифестации и сотрудниками правоохранительных органов вспыхнули столкновения, передал с места событий корреспондент ТАСС. Для разгона групп хулиганов стражи порядка применили шумовые гранаты и слезоточивый газ.

По информации телеканала BFMTV, ссылающегося на префектуру полиции французской столицы, в ходе парижских протестов уже задержаны 22 человека.

"Задержания производились в основном за ношение оружия категории D, оскорбления, а также за нарушение запрета на появление в определенных местах или участие в демонстрациях", - заявили в префектуре, уточнив, что среди задержанных есть трое несовершеннолетних.

Беспорядки затронули и другие крупные города Франции, где шествия были организованы по призыву движения "Желтые жилеты", а также ассоциаций студентов и школьников. В частности, по данным CNEWS, в Нанте полиция применила водомет для разгона толпы, а сообщения о стычках с правоохранителями поступали из Бордо и Лиона.

18:40

В столице Франции Париже проходит масштабная акция протеста против роста цен, насилия в отношении детей и законопроекта, касающегося применения оружия сотрудниками полиции.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на AFP, шествие, организованное при координации движения «Желтые жилеты» и поддержке молодежных организаций, профсоюзов и других движений, проходит от площади Республики до площади Нации.

Сообщается, что префектура полиции Парижа дала разрешение на проведение акции. В ней принимают участие представители различных организаций, в том числе региональных отделений профсоюзов CGT, FSU и FO, а также правозащитных организаций и групп по защите прав детей.

Демонстранты выступают против роста стоимости жизни, насилия в отношении детей и подростков, а также законопроекта, предусматривающего признание законным применение оружия сотрудниками правоохранительных органов.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес заявил, что для обеспечения безопасности в ходе акции в субботу по всей стране будут задействованы около 70 тысяч полицейских и жандармов.

Отметим, что 17 ноября во Франции по призыву профсоюзов работников государственной службы планируется проведение отдельных акций протеста и забастовки.