В Канаде тысячи студентов устроили столкновения с полицией - ВИДЕО

В Монреале (Канада) массовая акция студентов против дороговизны жизни и недостаточного финансирования образования переросла в столкновения с полицией. Правоохранители применили слезоточивый газ. Троих человек задержали.

Как передает 1news.az, об этом сообщило La Presse Canadienne со ссылкой на городскую полицию.

Шествие началось 13 ноября на площади Виктория и продолжилось в центре города. В районе Дворца конгрессов в полицейских полетели камни, банки и пиротехника, после чего силовики стали разгонять демонстрантов.

По данным полиции, двоих участников задержали по подозрению в вооруженном нападении на правоохранителей, третьего - по подозрению в нападении на полицейского. Зафиксировано восемь случаев повреждения зданий и автомобилей. Один сотрудник получил травму при падении с велосипеда.

Демонстрацией завершилась пятидневная студенческая забастовка в провинции Квебек. Организаторы из коалиции CRUES требуют реформировать систему кредитов и стипендий, увеличить финансирование колледжей и университетов, обновить учебные здания и создать доступные общежития. Кроме того, участники выступают за оплачиваемые стажировки. По подсчетам коалиции, 13 ноября в забастовке по всей провинции участвовали 86 054 студента.

Одна из участниц рассказала журналистам, что совмещает учебу с тремя работами, на которые уходит 30 часов в неделю. При этом впереди у нее обязательная неоплачиваемая практика. "Я боюсь, что больше не справлюсь", - призналась студентка.