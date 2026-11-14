Двум братьям, похитившим 17-летнюю девушку, вынесли приговор: их мать получила 10 лет условно

В Гедабейском районе мужчина, его брат и мать привлечены к уголовной ответственности за похищение 17-летней девушки с целью женитьбы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, приговор по этому делу был вынесен в Гянджинском суде по тяжким преступлениям.

32-летний Эмин за некоторое время до инцидента обручился с Айшан (имя условное). На момент помолвки мужчина находился за границей, но общался с невестой по телефону. Эмин познакомился с девушкой через своего брата Наиба. Сам Наиб в то время собирался жениться на сестре Айшан.

Позднее братья вместе с матерью решили похитить Айшан. Они силой усадили девушку в автомобиль и увезли из Гедабейского района в Товузский. Однако сама Айшан выступила против таких действий и потребовала вернуть ее домой. После обращения матери девушки в полицию потерпевшую вернули в семью. Из-за произошедшего расстроилась и предстоящая свадьба ее сестры с Наибом.

Сотрудники полиции задержали обоих братьев. Им было предъявлено обвинение по статье 144.3 (похищение человека, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса (УК) Азербайджанской Республики (АР). В отношении матери, которой также предъявили обвинение по этой статье, избрали меру пресечения, не связанную с арестом.

В ходе судебного разбирательства все трое подсудимых полностью признали свою вину. В своих показаниях Эмин заявил, что узнал о возрасте невесты (о том, что ей нет 18 лет) только в отделении полиции, и отметил, что до сих пор не понимает причин, по которым на него подали жалобу.

Суд признал подсудимых виновными в похищении человека. Однако судья учёл в качестве смягчающих обстоятельств то, что изначальным мотивом произошедшего было не похищение человека, а намерение создать семью, а также примирение с потерпевшей.

Согласно приговору, с применением статьи 62 УК АР Эмин приговорён к двум годам лишения свободы, а его брат — к одному году и шести месяцам заключения. Их матери назначено условное наказание сроком на 10 лет с испытательным сроком.