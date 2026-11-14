 AFP посвятило репортаж азербайджанской женщине-сапёру и её четвероногому помощнику в Карабахе | 1news.az | Новости
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Общество

AFP посвятило репортаж азербайджанской женщине-сапёру и её четвероногому помощнику в Карабахе

Редакция 1news22:50 - 14 / 11 / 2026
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AFP посвятило репортаж азербайджанской женщине-сапёру и её четвероногому помощнику в Карабахе

Международное информационное агентство Agence France-Presse (AFP) опубликовало репортаж о разминировании освобождённых территорий Азербайджана, рассказав о работе женщины-сапёра Афсаны Байрамовой и её служебной собаки по кличке Рокки.

Как сообщает 1news.az, журналисты AFP побывали в селе Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, где мины и неразорвавшиеся боеприпасы по-прежнему препятствуют возвращению вынужденных переселенцев.

Одной из героинь материала стала Афсана Байрамова, входящая в число немногих женщин-сапёров Азербайджана. Её напарник Рокки — бельгийская овчарка малинуа, привезённая из Хорватии.

Обнаружив подозрительный запах, собака останавливается и садится, указывая специалистам на потенциально опасный участок. Каждый такой сигнал воспринимается как возможное обнаружение мины.

Семья Байрамовой родом из Зангиланского района. Своё решение стать сапёром она объясняет желанием внести личный вклад в восстановление страны.

AFP также приводит данные ANAMA: с 2020 года очищено более 309 тысяч гектаров территории, обезврежено около 69 тысяч мин и почти 200 тысяч неразорвавшихся боеприпасов.

Отдельное внимание в репортаже уделено Асифу Ахмедову, который в 2020 году потерял брата и ногу в результате взрывов мин. Сегодня он сотрудничает с ANAMA в качестве добровольца, предупреждая жителей и школьников о минной опасности.

Завершая материал, AFP рассказывает о возвращении Байрамовой в Агдамский район, где она ранее участвовала в разминировании трёх сёл. Теперь там строятся дома, возрождается сельское хозяйство и возвращаются люди.

Именно возможность видеть, как на очищенных территориях восстанавливается мирная жизнь, становится для сапёров главным результатом их опасной работы.

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