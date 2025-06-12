На III Играх стран СНГ будет разыграно 246 комплектов медалей в 23 спортивных дисциплинах.

Наибольшее количество комплектов медалей разыграется в плавании — 40 комплектов. Также определятся победители и самые ценные игроки (MVP) в командных видах спорта: футболе, волейболе, баскетболе 3х3 и човгане.

В рамках программы Игр соревнования пройдут на 12 спортивных объектах.

III Игры стран СНГ пройдут с 28 сентября по 8 октября 2025 года в семи городах Азербайджана: Гяндже, Евлахе, Мингячевире, Габале, Шеки, Гёйгёле и Ханкенди.

Ожидается участие спортсменов и официальных представителей из стран СНГ и приглашенных государств.