В Азербайджане опровергли фейковое заявление, опубликованное от имени диаспоры в России

В фейковом Telegram-канале в России под названием «Азербайджанская диаспора» опубликована статья под названием «Азербайджанская община обвиняет Баку в разрыве отношений с Москвой».

В Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана сообщили Trend, что в статье содержится провокационное заявление относительно последних событий, связанных с представителями азербайджанской диаспоры в России, и что это заявление не имеет никакого отношения к азербайджанской диаспоре в России.

«Распространение подобной информации поддельным Telegram-каналом является провокацией, направленной против нашей страны и наших соотечественников, проживающих в России.

Недопустимо ссылаться на эту провокационную статью, которая не отражает никакой правды, и представлять ее общественности как позицию диаспоры. Просим представителей СМИ быть осторожными в столь деликатный момент», — заявили в Комитете.