Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что существуют гарантии подписания и ратификации мирного соглашения с Азербайджаном после принятия новой Конституции. По его словам, он готов взять на себя личную политическую ответственность за обеспечение необратимого мира.

Как передает Armenpress, об этом Пашинян заявил в ходе правительственного часа в парламенте Армении.

Отвечая на вопрос депутата Асмик Акопян о гарантиях урегулирования вопросов, связанных с конфликтом, после принятия новой Конституции, премьер-министр подчеркнул, что такие гарантии есть.

Пашинян также связал завершение своей политической миссии с подписанием и ратификацией мирного соглашения, заявив о готовности вложить весь свой политический капитал в качестве гарантии установления необратимого мира.

Коснувшись предстоящего референдума по новой Конституции, глава правительства отметил, что окончательное решение должны принять граждане. По его словам, если они проголосуют против предложенного документа, он готов уйти в отставку. При этом Пашинян подчеркнул, что готов покинуть пост и в случае реализации его мирной повестки.