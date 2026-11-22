Азербайджан поздравил Ливан с национальным праздником
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Азербайджан поздравил Ливан с Днем независимости.
Как сообщает 1news.az, соответствующей публикацией Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось в социальной сети X.
"Сердечно поздравляем народ и правительство Ливанской Республики с национальным праздником!
С Днем независимости!" - говорится в публикации.
Напомним, что 22 ноября 1943 года Ливан провозгласил независимость от Франции. Эта дата ежегодно отмечается в стране как День независимости.
Warm congratulations to the people and the Government of the Lebanese Republic on the occasion of Lebanon's National Day! Happy National Day! 🇦🇿🇱🇧 @Mofalebanon https://t.co/BSP5EIp8V3 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) November 22, 2026
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