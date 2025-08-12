 Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ | 1news.az | Новости
Общество

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Фаига Мамедова11:10 - Сегодня
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эскалаторы в подземных переходах призваны сделать городскую среду более удобной и безопасной, это особенно важно для пожилых людей, родителей с колясками, людей с ограниченными возможностями, или тех, кто несёт в руках тяжёлые сумки.

Они избавляют от необходимости подниматься и спускаться по лестницам, обеспечивая комфорт и безопасность горожан.

Однако, в своих письмах в редакцию 1news.az наши читатели жалуются на длительный простой эскалаторов в ряде подземных переходов столицы. Наиболее остро эта проблема, по их утверждению, стоит в оживлённых районах города, например, в парке рядом с Дворцом Гейдара Алиева, в Зимнем и Центральном парках.

В некоторых переходах не работает один эскалатор, в других – оба, что превращает их в обычные лестницы.

Чтобы убедиться в этом лично, журналисты 1news.az посетили указанные территории и стали свидетелями того, что, действительно, в подземном переходе, расположенном за Дворцом Гейдара Алиева и выходящим в Зимний парк, не работали оба эскалатора. На другой стороне перехода эскалатор, хотя и работал на подъем, но не работал на спуск. Ситуация на противоположной стороне была обратной: эскалатор не работал на подъём, но работал на спуск.

Мы провели опрос среди жителей столицы, подавляющее большинство которых выразили недовольство ситуацией. Очень многие - особенно пожилые люди, женщины с колясками или малолетними детьми – жаловались, что им трудно подниматься и спускаться по неработающим эскалаторам. Некоторые признались, что это вынуждает их переходить дорогу в неположенных местах, что, естественно, угрожает как им самим, так и другим.

Для того чтобы выяснить, когда проблема с неработающими эскалаторами будет решена, редакция 1news.az обратилась к руководителю пресс-службы Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анару Наджафли.

Комментируя ситуацию, Анар Наджафли сказал, что эскалаторы представляют собой механизмы, которые со временем требуют ремонта: «У нас есть специальные ремонтные бригады для обслуживания эскалаторов в подземных и надземных пешеходных переходах. При возникновении неисправности бригада немедленно отправляется на место, и, если это возможно, ремонтные работы проводятся прямо там - с тем, чтобы как можно скорее вернуть эскалаторы в рабочее состояние», - пояснил А.Наджафли.

«Если же ремонт на месте не предоставляется возможным, то мы задействуем специальные ремонтные цеха. В цех доставляют необходимые по списку запчасти, проводится ремонт, после чего эскалаторы снова вводятся в эксплуатацию», - добавил он.

По его словам, эскалаторы не производятся в нашей стране, а при заказе запчастей из-за границы требуется время на доставку, таможенное оформление и установку: «В течение этого периода эскалатор может временно находиться в нерабочем состоянии. Но мы стараемся решить эту проблему в кратчайшие сроки».

Подземных переходов на территории Зимнего парка Анар Наджафли коснулся отдельно: «Эскалаторы здесь, в отличие от других, не находятся на балансе нашего агентства».

Казалось бы, что может быть проще, чем найти ответственного за исправность эскалаторов? Но не тут-то было. Наша попытка выяснить, к какой структуре относятся эскалаторы в Зимнем парке, превратилась в настоящий квест.

В поисках информации мы обратились в Исполнительную власть города Баку, где нам сообщили, что данная территория не находится в их подчинении.

Эскалаторы вроде как существуют, но кто за них в ответе - это вопрос, почти достойный философского трактата.

В итоге, мы вышли на Азербайджанское агентство наземного транспорта (AYNA) и, как сообщил нам руководитель пресс-службы Турал Оруджев, данная территория находится в их курации и на момент передачи объекта в эксплуатацию был выявлен ряд недостатков:

«В подземном паркинге, расположенном под Зимним парком, на момент его сдачи в эксплуатацию имелся ряд недостатков. В частности, было установлено, что лифты и эскалаторы неисправны и не работают. В ближайшее время будет проведен капитальный ремонт лифтов и эскалаторов на автостоянке».

Искренне хочется верить, что озвученные планы по ремонту эскалаторов будут реализованы в ближайшее время.

Ведь их бесперебойная работа - это не просто вопрос комфорта, но и безопасности для тысяч горожан, особенно для самых уязвимых. Надеемся, что совсем скоро неудобные лестницы снова превратятся в удобные и надёжные помощники, облегчающие жизнь.

