МИД: Азербайджан приветствует усилия, направленные на защиту интересов йеменского народа

Азербайджан приветствует усилия Королевства Саудовская Аравия и Объединенных Арабских Эмиратов по деэскалации сохраняющейся напряженности и укреплению безопасности и стабильности в Йеменской Республике.

Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети X.

Отмечается, что нынешняя ситуация в Йемене подчеркивает необходимость проявлять сдержанность и отдавать приоритет коллективной работе, диалогу и мирным решениям.

"Азербайджан подтверждает свою поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Йеменской Республики и приветствует все усилия, направленные на защиту интересов йеменского народа в целях достижения прочного мира, процветания и развития в стране", - заявил МИД Азербайджана.