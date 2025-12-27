В Казахстане пропала группа альпинистов, трое из них найдены мертвыми - ОБНОВЛЕНО

Спасатели обнаружили тела еще двоих туристов, исчезнувших в горах Алма-Аты.

Как передает ТАСС, об этом сообщили в МЧС Казахстана.

"В районе пика "Локомотив" на высоте около 3 700 м над уровнем моря спасателями обнаружены тела двух человек. Ранее в ходе поисково-спасательных работ был найден еще один погибший из этой же группы. В результате происшествия погибли три человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что поиск велся в сложных высокогорных условиях и осложнялся низкими температурами, разреженным воздухом, лавинной опасностью и сложным рельефом местности, что ограничивало применение авиации и замедляло продвижение поисковых групп.

18:01

В Горах Казахстана пропали двое альпинистов, еще одного спасти не удалось.

Об этом сообщает Life, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Группа из нескольких человек 24 декабря отправилась на Пик Тянь-Шань, расположенный в Алма-Атинской области Казахстана (другое его название — Пик Локомотив). В ночь на 26-е с ними пропала связь. Родственники обратились в МЧС», — сказано в посте.